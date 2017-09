Bombardier: l’action bondi près de plus de 10,5 %

Alors qu’à Ottawa et Québec tout le monde retient son souffle à quelques heures de l’annonce de la décision du Département du commerce des États-Unis dans le dossier opposant Bombardier à Boeing, l’action de l’avionneur québécois a bondi de près de plus de 10,5 %, cet après-midi.

Certains investisseurs auraient-ils été mis au courant de la décision du Département, qui doit trancher si oui ou non Bombardier est coupable d’avoir vendu ses avions à des prix dérisoires aux États-Unis ? Ou est-ce encore les rumeurs de fusion entre le géant allemand Siemens et l’une de ses concurrentes, Bombardier Transport ou Alstom ? Difficile à dire, pour l’heure.

Les rumeurs d’un rapprochement entre Alstom et Siemens ont d’ailleurs fait perdre près de 10 % à l’action de Bombardier au cours des derniers jours.

Bombardier est également en pourparlers pour la vente d’avions C Series à des compagnies aériennes chinoises, selon les propos d’un dirigeant de l’entreprise, rapportés par l’agence Reuters.

Rappel

Dans l'affaire opposant Boeing à Bombardier, rappelons que Boeing demande que des droits compensatoires et antidumping de près de 80 % soient imposés aux avions de l’entreprise québécoise.

Une décision défavorable pourrait nuire aux chances de Bombardier de percer le marché américain, une étape essentielle pour assurer son succès à l’échelle mondiale.

Le dossier tire son origine de la vente, en 2016, de 75 avions CSeries à Delta Airlines, le premier client « majeur » à se procurer les nouveaux appareils. En vertu de l’entente, Delta pourrait acheter 50 appareils supplémentaires.

Un an plus tard, Boeing a sorti les crocs. L’avionneur affirme alors que Bombardier a fait du « dumping », c’est-à-dire qu’elle a vendu ses avions à des prix dérisoires. Il soutient que c’est parce que Bombardier est fortement subventionnée par les gouvernements du Québec, du Canada et du Royaume-Uni (où Bombardier a plusieurs usines) que la compagnie est en mesure de vendre à des prix aussi bas. Boeing affirme avoir subi des torts irréparables en raison de cette vente.