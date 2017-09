Bombardier: l'imposition de droits compensatoires fait réagir

Plusieurs organismes, entreprises et politiciens ont réagi, mardi soir, à l’imposition de droits compensatoires de près de 220 % à Bombardier par le département du Commerce américain.

À LIRE AUSSI: Défaite majeure pour le C Series de Bombardier

Du côté du gouvernement fédéral, la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a dénoncé la décision rendue en fin de journée. «Les décisions préliminaires du département du Commerce américain favorisent presque toujours le plaignant américain», a-t-elle réagi

«Le Canada est fortement en désaccord avec les enquêtes en matière de droits antidumping et de droits compensateurs liées aux importations d’avions civils gros porteurs en provenance du Canada. Il est évident que la décision vise à éliminer les aéronefs de la série C de Bombardier du marché américain», a poursuivi la ministre Freeland, qui a rappelé que la CSeries représente des milliers d’emplois aux États-Unis.

Une décision «abusive et insensée», dit Québec

La réaction a été similaire du côté de Québec. «Nous considérons que la plainte de Boeing est sans fondement et la décision d'aujourd'hui est abusive et insensée. C'est dans cet esprit que nous ne ménagerons aucun effort pour défendre les intérêts de travailleurs de l'industrie aérospatiale québécoise, en collaboration avec le gouvernement fédéral», a déclaré la ministre de l’Économie, des Sciences et de l’Innovation, Dominique Anglade.

Mme Anglade a assuré que la participation du gouvernement du Québec dans le projet de la CSeries s’est faite dans «le respect des règles internationales du commerce». Le ministre croit que la plainte de Boeing avait pour seul but de «bloquer la concurrence sur le marché américain, ce qui risquerait de causer à terme un préjudice sérieux à notre industrie aérospatiale».

Plus de détails à venir...