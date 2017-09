LEDUC, Gabrielle (née Brion)



De Longueuil, le 17 septembre 2017, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Gabrielle Brion, épouse de feu M. Raymond Leduc.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Francine (Gérard Lambert), Nicole, Christiane, Daniel (Christine Daunais), Michel (Lise Simard), Sylvie (Richard Boisvert), Patrick Laguerre, ses sept petits-enfants: Jean-Claude (Maya Carpentier), Marjolaine Leduc (Pierre Pageau), Éric, Kevin et Benjamin Leduc-Simard, Alexandre (Érika Richards) et Jérémie Boisvert, son arrière-petite-fille Anne Pageau, sa soeur Couronne Brion (Aimé Bouchard), neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1025 St-Laurent Ouest, Longueuil,le jeudi 28 septembre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles auront lieu le vendredi 29 septembre à 11h, en la Cocathédrale St-Antoine-de-Padoue de Longueuil (angle chemin Chambly et St-Charles).