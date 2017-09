CHOUINARD, Paul-Emile



À Laval, le 21 septembre, à l’âge de 73 ans, est décédé M. Paul-Emile Chouinard, époux de feu Monique Allaire.Il laisse dans le deuil son fils Michel, sa petite-fille Marie Lou Chouinard, ses frères et ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi qu’autres parents et amis.Il sera exposé au complexe:le samedi 30 septembre de 10h à 13h et de 14h à 17h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 16h30 au salon même.