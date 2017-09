PROULX, Serge



À Rivière-du-Loup, le 22 septembre 2017, est décédé M. Serge Proulx, à l’âge de 68 ans. Il était le fils de feu Noël Proulx et feu Solange Carrière.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Chantal Robert, ses fils Mathieu Proulx (Mélanie Dufresne), Maxime Proulx (Nancy Bonneau), Audray Robert Lalande (Tommy Picard), Virginie Robert Lalande, ses petits-enfants Laurent, Arnaud, Roxanne, Félix, Jason, Steven, Daphnay, Ely, son frère Michel Proulx (Michèle), ses soeurs Lorraine Proulx et Marie-Claude Proulx (Michel), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 28 septembre 2017 de 18h à 21h ainsi que le vendredi 29 septembre 2017 de 9h à 12h. Un hommage lui sera rendu à 11h à la résidence funéraire:10, DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME