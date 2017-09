Des déboires qui déplaisent aux Anciens Alouettes

Les Alouettes pataugent dans la médiocrité depuis trois ans et leurs anciennes vedettes digèrent mal la situation actuelle.

Le tournoi de golf des Anciens Alouettes se déroulait mardi au club Saint-Raphaël sur l’île Bizard et Le Journal de Montréal est allé recueillir les propos de Peter Dalla Riva et de Pierre Desjardins, deux hommes dont les numéros 74 et 63 ont été retirés par l’équipe.

« Oui, ça me fait mal de voir ce qui se passe avec les Alouettes, a confié Dalla Riva, qui a disputé 14 saisons avec l’équipe montréalaise, remportant trois fois la coupe Grey. Je représente toujours les Alouettes. Le football est toute ma vie.

« Je trouve que les joueurs ne forment pas un tout, a analysé ce membre du Temple de la renommée. Ils doivent s’entraider sur le terrain pour essayer de trouver des solutions. Ils doivent se remettre à gagner et espérer finir la saison sur une meilleure note. »

Le message de Marv Levy

Dalla Riva est d’avis que les Alouettes ont effectué beaucoup trop de changements au cours des dernières années.

« Je me souviens encore du premier discours livré par Marv Levy à son arrivée comme entraîneur-chef des Alouettes, soit au camp d’entraînement de 1973 à Saint-Jean-d’Iberville », a raconté l’ancien receveur de passes étoile.

« Il avait écrit les lettres KISS sur un tableau noir, ce qui signifiait Keep it simple, stupid (garde ça simple, idiot). Il tenait à nous faire comprendre qu’il ne fallait pas compliquer les choses pour rien, qu’il fallait garder les choses simples afin de connaître du succès. Sa recette était la bonne. »

Un revirement radical

Dalla Riva et Desjardins ont connu la période très creuse des Alouettes à la fin des années 1960 avant que Sam Etcheverry s’amène à la barre du club pour conduire les Alouettes vers la conquête de la coupe Grey en 1970.

« On avait présenté une fiche de 2-10-2 en 1969 sous Key Dalton, a rappelé Dalla Riva. Etcheverry est arrivé et il a su donner un nouveau souffle aux Alouettes. Il y avait 24 nouveaux venus dans l’équipe en 1970 et nous avions su former un groupe uni pour remporter la coupe Grey à la surprise générale. C’est la preuve que les choses peuvent changer rapidement dans le sport, si on peut dénicher la bonne recette. »

Un message aux propriétaires

Desjardins, un ancien joueur de ligne à l’attaque qui a connu une très belle carrière dans le monde des affaires, regarde encore attentivement les matchs des Alouettes et il n’aime pas du tout ce qu’il voit.

« Ce n’est pas drôle, leur affaire, a-t-il dit. L’organisation semble surestimer la valeur de l’équipe. J’ai du respect pour tout ce que la famille Wetenhall a fait pour le football à Montréal, mais les proprios doivent faire un examen de conscience et voir la réalité en face.

« Ils ne peuvent pas changer d’entraîneur en chef cinq ou six fois et toujours faire de mauvais choix, a ajouté Desjardins. Je reproche aussi aux Alouettes de ne pas avoir su former un bon jeune quart depuis le départ d’Anthony Calvillo. On a manqué de patience avec des jeunes. Darian Durant est un vétéran qui n’a pas répondu aux attentes. Son rendement est fort décevant.

« Et que dire de certains receveurs de passes, qui ne fournissent pas les efforts nécessaires pour capter des ballons et pour ajouter quelques verges de gains ? Ernest Jackson constitue une déception. Je n’aime pas son éthique de travail. »

Aucune crainte chez l’adversaire

Desjardins souligne, avec raison, que les Alouettes auront besoin de sang nouveau, car c’est une équipe qui mise sur un grand nombre de joueurs en fin de carrière.

« À l’heure actuelle, les Alouettes ne sèment aucune crainte dans les camps adverses, a souligné Desjardins, qui a gagné la coupe Grey en 1970. Rien ne fonctionne pour l’organisation, à tous les niveaux, et c’est vraiment désolant. »

À son avis, les Alouettes devraient s’inspirer du modèle d’affaires de nos belles équipes universitaires comme celles de Montréal et de Québec.