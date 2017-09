Des préposées lancent un cri du cœur au ministre Barrette

DRUMMONDVILLE | Six préposées de l'hôpital Sainte-Croix, à Drummondville, dénoncent les conditions dans lesquelles elles sont contraintes de travailler.

Heures supplémentaires excédentaires, bris de service fréquents, manque d'équipements: ce ne sont là que quelques-unes des contraintes avec lesquelles doivent composer quotidiennement les préposées qui se sont confiées à TVA Nouvelles.

C'est leur santé physique et mentale qui est en jeu. «Je me suis blessée au dos au mois de mars. Je suis revenue au travail, mais quelques semaines plus tard, je me suis blessée de nouveau. On est épuisés, donc on se blesse plus facilement», a déploré l'une d'entre elles.

«C'est 25 % du personnel hospitalier est qui est arrêt de travail, dont plusieurs préposés», a renchéri une autre préposée, Linda Desmarais.

Les travailleuses réclament une meilleure gestion et distribution des budgets alloués aux hôpitaux. « Les autorités de la santé ne viennent pas nous le demander directement, mais si elles le faisaient, on pourrait leur dire qu'il faut investir dans les équipements plutôt que dans les cocktails et les lancements», a ajouté madame Desmarais.

Les préposées demandent également un assouplissement dans les mesures d'embauche. Par exemple, elles souhaitent que les préposés qui ont de l'expérience dans le privé soient dispensés de la formation obligatoire de six mois.

Il y a une dizaine de jours, le ministre Barrette a annoncé l'embauche de 600 nouveaux préposés. Il demande toutefois aux 400 préposés du réseau d'être patients, car ces derniers devront passer par un processus de formation et d'embauche. «On est en pleine période de recrutement, mais on tente également de donner une plus grande valeur au métier de préposé aux bénéficiaires», a expliqué Guillaume Cliche, agent d'information au CIUSS-MCQ.