Dure canicule pour les fruits et légumes

La chaleur historique des derniers jours prend de court certains agriculteurs qui craignent de perdre une partie de leurs récoltes.

« Les pruniers étaient pleins de fruits il y a quatre jours et là, tout est tombé, se désole l’agriculteur Jean Valton, trempé de sueur. On n’a pas eu le temps de les ramasser. Les prunes ont cuit sur l’arbre. »

Les Valton exploitent le Domaine Valton Osiris, une petite ferme biologique à Saint-Mathias-sur-Richelieu, en Montérégie.

Après près de deux semaines de chaleur sans une goutte de pluie, ils font face à un mûrissement accéléré de leurs récoltes et manquent de main-d’œuvre pour faire face au thermomètre.

Les joues rouges et les pieds nus comme en plein mois de juillet, Catherine Valton remplissait des caissettes de tomates et de poivrons à la chaîne quand un ami est arrivé pour lui prêter main-forte.

« Je n’y arriverais pas toute seule », souffle-t-elle.

Historique

Le mercure affichait hier 31 degrés Celcius à Montréal, soit 2 degrés de plus que le précédent record de 29 degrés enregistré en 2007.

La température maximale moyenne est normalement de 17,5 degrés Celcius, d’après Environnement Canada.

« C’est historique. Douze journées de chaleur sans pluie, c’est du jamais vu après la mi-septembre », dit le météorologue André Monette de MétéoMédia.

Jamais en 75 ans de météorologie, le sud du Québec n’a connu une telle vague de chaleur automnale, assure-t-il.

« Tout peut arriver ici, au Québec. On passe d’un extrême à l’autre tout le temps, mais cette année, c’est vraiment exceptionnel », dit Mme Valton.

Anticyclone

M. Monette explique que la chaleur inhabituelle est causée par deux forts anticyclones qui se déplacent très lentement sur l’est de l’Amérique du Nord.

Ces phénomènes « drainent l’air chaud et humide du golfe du Mexique et le ramènent sur le sud du Québec », explique le météorologue.

Courant à cette période de l’année, les anticyclones sont cette fois exceptionnels par leur durée. « Un anticyclone, ça dure normalement 3 ou 4 jours en septembre. 12 jours, on voit ça plus l’été », indique M. Monette.

Les anticyclones ne sont pas générés par les puissants ouragans qui ont balayé les Caraïbes et le sud des États-Unis ces dernières semaines. Par contre, ils forment un bouclier qui empêche les ouragans d’atteindre le Québec.

« C’est pour ça que l’ouragan Jose est mort en faisant du surplace au large de New York et de Boston, et c’est probablement ce qui va arriver aussi à Maria », explique M. Monette.

Octobre doux

Le retour aux températures normales de saison commencera jeudi, avec un maximum de 18 degrés Celcius, d’après Environnement Canada.

En attendant, les Valton profitent des beaux jours pour allonger la saison en semant, notamment, de nouvelles verdures, comme des épinards et de la roquette. Ils craignent toutefois que la chaleur accablante soit ensuite suivie d’un gel rapide.

Mais octobre s’annonce légèrement au-dessus des normales de 13 degrés Celcius le jour et de 4 la nuit, d’après M. Monette. Novembre sera par contre plus froid que la normale, qui se situe entre 6 et -2, ajoute-t-il.

Les météorologues n’avaient cependant pas vu venir la canicule. Fin août, MétéoMédia prévoyait plutôt un mois de septembre sous les normales de saison avec même quelques flocons.

► La dernière canicule tardive à Montréal remonte à 2002. Le mercure avait affiché une moyenne de 32,5 degrés Celcius entre le 8 et le 10 septembre.

Journée Record

Gatineau

► 33,3 °C

Montréal

► 31,3 °C

Val-d’or

► 30,2 °C

Sherbrooke

► 30,3 °C

Québec

► 29,2 °C