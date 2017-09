Ému, Philippe Couillard rend hommage à Jacques Daoust

La voix empreinte d’émotion, le premier ministre Philippe Couillard a rendu mardi un vibrant hommage à son collègue Jacques Daoust, décédé le 3 août dernier à la suite d’un accident vasculaire cérébral.

«Au-dessus de tout, on gardera à la mémoire un ami, un homme affable et généreux, drôle, très intelligent. Et surtout, très dévoué pour le Québec. Repose en paix, Jacques», a dit M. Couillard, les yeux vers le ciel et étranglé par l’émotion.

M. Couillard a également tenu à rappeler «la chance qu’avait le Québec» de pouvoir compter sur un homme «avec une expertise très élevée» dans le domaine de la finance.

«Possiblement des milliers de familles du Québec, aujourd’hui et demain, ont la qualité de vie qu’elles ont, les emplois qu’elles ont, choisissent de travailler en région parce que maintenant c’est possible, parce que Jacques Daoust était là au bon moment», a-t-il également indiqué, lors de son hommage au Salon bleu.

Son implication saluée

Avant qu’une minute de silence soit observée, les partis d’opposition ont à leur tour salué l’implication de M. Daoust pour le service public.

«C’est un homme qui avait fait sa carrière, qui aurait pu continuer dans le milieu financier, qui aurait pu prendre sa retraite, mais de dire "Non, j’ai des connaissances, j’ai un réseau, j’ai de l’expérience, je veux les mettre au service du Québec, dans l’arène politique". On doit saluer ça», a souligné le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée.

«Jacques Daoust s’est présenté à des élections, a choisi le service public: il faut lui rendre hommage pour cette implication», a de son côté indiqué le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault.

Jacques Daoust avait été élu sous la bannière libérale en 2014 dans la circonscription de Verdun. Il a occupé le poste de ministre de l’Économie, puis celui de ministre des Transports à partir de janvier 2016, jusqu’à sa démission en août 2016.

Il avait précédemment été président et chef de la direction d’Investissement Québec, de 2006 à 2013.