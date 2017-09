Enseigner dans le parc pour éviter la chaleur

Pour éviter cette chaleur, lui et au moins quatre autres enseignants de l’école ont décidé de donner leurs cours à l’ombre des grands arbres du parc La Fontaine, mardi. Une mesure qui ne serait pas nécessaire si seulement il pouvait réinstaller son climatiseur personnel dans sa classe, estime M. Jean.

« Nous pouvons difficilement accepter l’installation de climatiseurs personnels dans nos écoles », notamment en raison des risques de « bris et de dégâts », explique Alain Perron, de la CSDM.

« Les circuits électriques de certaines écoles ne supporteraient pas non plus cette surcharge », ajoute-t-il.

Or, l’interdiction imposée à M. Jean en 2016 venait plutôt de la CSDM elle-même, selon un échange de courriels obtenus par Le Journal. On y invoque alors un « Plan vert 2014-2019 » qui vise la diminution des gaz à effet de serre et de la consommation énergétique.