Est-ce de la jalousie ou de la simple prudence ?

Après plusieurs mois de chômage, mon mari vient de se faire offrir un travail exactement dans ses cordes, et qui plus est, encore mieux payé que son ancienne job. Tout devrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais il y a un os de taille, comme vous allez le constater.

Une fois tous les détails de son embauche réglés avec ses nouveaux patrons, mon mari m’a annoncé qu’il allait travailler avec une ex-collègue d’université avec qui il avait eu jadis une relation amoureuse assez houleuse. Il m’avait d’ailleurs raconté à l’époque qu’elle était folle de lui, mais si possessive et si jalouse qu’elle en était devenue invivable.

Sauf que je me dis qu’on a beau être 15 ou 16 ans plus tard, la situation me chicote, d’autant plus que ladite dame est récemment divorcée, d’après ce que mon mari m’a aussi appris. Et le comble, c’est que c’est elle qui avait pris soin de le contacter pour lui dire que le poste était disponible et qu’il devrait appliquer.

Même si mon mari me jure que toute cette histoire est du passé, je ne peux pas vous cacher que ça m’inquiète au plus haut point. D’autant plus que notre relation n’a pas été très harmonieuse ces derniers temps, vu que je lui en voulais de ne pas faire de gros efforts pour se trouver du travail. Je ne sais plus quoi penser. Serais-je devenue jalouse selon vous ? Ou bien est-ce que mon réflexe en est un de prudence élémentaire ?

Noémie

Votre malaise ne viendrait-il pas plus du fait de votre aveu : « ... notre relation n’a pas été très harmonieuse ces derniers temps » que de n’importe quoi d’autre ? Seriez-vous allée trop loin dans vos accusations envers lui ? Vous en dites si peu qu’il m’est difficile de m’aventurer plus loin. Bien des couples restent amis après une séparation et leurs nouveaux conjoints ne s’en formalisent pas. Et dans le cas précis de votre mari, on ne peut même pas parler d’amitié puisque plus de 15 ans se sont écoulés avant qu’un contact ne soit repris entre les deux. Dans un cas de prudence, ça vous impose de donner la chance au coureur sans le soupçonner avant terme. Mais si cela s’avérait être de la jalousie, méfiez-vous-en, car elle peut faire de gros ravages.