CACCHIONE, Dolorès

(née Patry)



À Montréal, le 22 septembre 2017, est décédée paisiblement Madame Dolorès Patry Cacchione, à l'âge de 98 ans.Épouse de feu Louis Cacchione, elle laisse dans le deuil son fils Richard (Nathalie Hamel), ses petits-enfants Marie, Eliane (Jean-Richard) et Vincent (Pénélope), ses arrière-petits-enfants Kaliyana et Nicolas, ainsi que sa soeur Denise, ses filleules Micheline et Danielle, ses nombreux neveux et nièces, parents et amis. Six frères et soeurs l'ont précédée.La famille vous accueillera au salon:le vendredi 29 septembre 2017 dès 15h. Une liturgie aura lieu à 19h30 suivie d'un goûter.La famille désire remercier le personnel du CHSLD Jean-De La Lande pour les bons soins prodigués.