Roger Trottier

Roger Trottier est décédé paisiblement à l'hôpital Cité de la Santé à Laval, le jeudi 21 septembre 2017, dans sa quatre-vingt-septième année de vie.Époux aimant depuis 67 ans de Mme Madeleine Petit, bien-aimé père de Nicole (son époux Bob Alo) et de Lise (son époux Carlos Gonzalez), fier grand-père de Daniel Alo, Michelle Boyett, Rafael Gonzalez et Natalya Gonzalez, il laisse également ses sept arrière-petits-enfants.Survécu par ses frères Marcel et Jean-Paul et précédé son frère André, fils de feu Albert et Laurette Trottier, Roger est né le 13 juin 1930. Il était un homme aux nombreux talents. À l'âge de 18 ans, il a construit une maison qui existe encore aujourd'hui dans la ville de Ste-Rose, Laval. Lui et sa femme ont déménagé en Californie au début des années 50 où il est devenu un directeur de restaurant, l'amenant à ouvrir son propre restaurant en 1965, connu sous le nom de Cuisine française de Roger. Après une épreuve météorologique qui a détruit le restaurant, lui et sa femme ont été présentés à Shaklee, une opportunité d'affaires de vente directe où ils ont tous deux été des leaders commerciaux très prospères aux Etats-Unis et au Canada depuis 50 ans. Ses hobbies étaient la peinture à l'huile, les trains miniatures et les modèles réduits de bateaux. Plus tard, dans la vie, il s'est mit à la sculpture du bois où il a produit de nombreuses oeuvres d'art. Il a même construit sa propre voiture électrique.Un service commémoratif se tiendra le jeudi 28 septembre entre 18h et 20h30 au complexe:Après le service, la famille invite les participants à les rejoindre à l'étage pour des rafraîchissements (café, thé, eau, petits sandwichs et pâtisseries) de 20h30 à 21h30. L'enterrement de l'urne de crémation aura lieu à 14 heures au cimetière Ste Rose, à Laval, le vendredi 29 septembre.Un grand merci au personnel attentionné de VIGI l`Òrchidée Blanche.Au lieu de fleurs, des dons en mémoire de Roger Trottier peuvent être mis en ligne à l'adresse https://www.canadahelps.org/fr/organismes debienfaisance/association-des-benevoles-du-chsld-vigi-lorchidee-blanche/#donate_now ou par envoi d'un don à: Association des bénévoles du CHSLD Vigi l'Orchidée Blanche, 2577, boulevard René-Laennec, Laval QC H7K 3V4.