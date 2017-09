DAUTET (née AUSTRUI)

Danielle



Elle nous a quittés paisiblement, le 20 septembre 2017, à l’âge de 71 ans, après une longue et courageuse bataille avec le cancer du pancréas.Elle laisse dans le deuil son mari, Henri, ainsi que ses filles Claire, Cécile, Laure (Gilles) et Isabelle (Alain). Aussi endeuillé sont ses dix petits-enfants Marc et Steven (leurs familles), Jocelyn, Rémy et Viviane, Tristan, William et Alina, Nicolas et David ainsi que plusieurs parents, ses amis proches Claude et Amira et bien d’autres autres amis.La famille recevra vos condoléances à:505, BOUL. CURÉ POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5www.dignitequebec.comle vendredi 29 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 30 septembre à compter de 11h. Les funérailles seront célébrées le samedi 30 septembre à 13h30 en la Cocathédrale St-Antoine-de-Padoue, angle chemin de Chambly et St-Charles, Longueuil, suivies de l'inhumation au cimetière St-Maxime de St-Hubert.Vos dons pourront être dirigés vers ses associations caritatives préférées depuis 50 ans: Vision Mondiale et Christian Children's Fund.