J'ai embarqué avec des chauffeurs Uber pour savoir ce qu'ils pensaient de la fin du service au Québec

Uber a annoncé aujourd'hui son départ imminent du Québec en raison des nouveaux règlements qui lui seront imposés. Pourtant, si l'entreprise croit que le gouvernement provincial est allé trop loin, les employés ne voient aucun problème avec les mesures proposées.

Je suis allé à la rencontre de quelques chauffeurs Uber ce matin après avoir appris la nouvelle qui est maintenant sur toutes les lèvres. Comme d'habitude, le service était courtois, des bouteilles d'eau m'ont été offertes et les gens n'ont pas hésité à se confier à moi.

Québec veut apporter deux changements majeurs au fonctionnement de l'entreprise: les heures de formation obligatoires grimperaient de 21 à 35 pour les nouveaux chauffeurs et leurs antécédents judiciaires, jusqu'à maintenant vérifiés par une firme privée, devraient désormais être pris en charge par la police.

«C'est raisonnable. Je crois que les vérifications d'antécédents qu'ils font sont déjà suffisantes, mais personne ne veut embarquer dans une voiture avec un criminel. Si le gouvernement croit que ce serait plus sécuritaire de même, j'accepte ça», assure Pierre*, impassible, qui chauffe à temps partiel depuis deux ans.

Pour lui, comme pour la majorité de ses collègues interrogés, la décision d'Uber de sacrer soudainement son camp est précipitée et peu justifiable. Globalement, les propositions de Québec ne choquent pas. C'est plutôt le comportement de l'entreprise qui laisse les chauffeurs perplexes.

AFP

Le temps c'est l'argent

Là où le dossier semble le plus accrocher est avec les formations obligatoires prolongées. Thomas*, qui travaille à temps plein pour Uber pendant qu'il recherche un nouvel emploi, n'est pas contre la mesure, mais questionne sa pertinence.

«On ne sait pas vraiment sur quoi porte la formation. Je connais le service à la clientèle, je sais comment conduire, les gens qui embarquent sont contents... je ne vois juste pas la nécessité. Il y a plusieurs personnes qui viennent ici pour arrondir leur fins de mois, et leur en demander plus les découragera peut-être de nous joindre», songe-t-il, déçu du dénouement de cette histoire.

En effet, ce sont ces chauffeurs à temps partiel qui seront les plus touchés par la disparition du service. Ceux à qui j'ai parlé ce matin voient difficilement quel autre boulot occasionnel serait aussi bien adapté à leur train de vie.

«Ça me fait une petite entrée d'argent de plus, c'est sûr. Je travaille, je vais à l'école et, pendant mes temps libres, je fais des courses à gauche et à droite. Il faudra juste que je vive sans ça», se désole Sam*, chauffeur à temps partiel depuis un an.

Il semblerait, du moins selon les témoignages recueillis, que les chauffeurs Uber à temps partiel choisissent cette job pour sa flexibilité. Pour eux, il n'existe pas de réelle alternative à ce qui s'avère à être source fiable de revenu sur demande. C'est un beau petit extra, sans plus.

Michel Desbiens/AGENCE QMI

Laisser sa trace

Même si Uber finit par disparaître de la province, les chauffeurs rencontrés estiment qu'il a su changer pour le mieux l'industrie québécoise du taxi.

«J'avais un taxi pendant deux ans, raconte Pierre*. Je connais des chauffeurs qui ne voulaient pas traîner de machine Interac avec eux qui le font maintenant. Je connais des chauffeurs qui ont des voitures beaucoup plus propres maintenant. J'ai des clients qui me disent qu'ils ont noté une amélioration du service à cause de la compétition. Uber a changé les choses. C'est le futur.»

Chose certaine, l'industrie du taxi ne sera plus forcée à innover pour demeurer pertinente. Reste à voir maintenant si toutes les petites améliorations qu'Uber a su indirectement lui apporter perdureront ou si elles tomberont aux oubliettes.

*Noms fictifs