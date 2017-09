Je sors, je reste

JE SORS :

- HUMOUR

Les mercredis stand-up comique

À partir de ce soir, tous les mercredis, les meilleurs humoristes de la relève s’emparent de la scène du Comédie Club de La Tulipe. Pour célébrer le retour de ces soirées comiques, l’animateur Derrick Frenette recevra cinq humoristes de talent : Alex Bisaillon, Stéphane Poirier, Yannick Demartino et Sébastien Ouellet. *Ce soir à 20h au Comédie Club La Tulipe

- FESTIVAL

Festival International du Film Black de Montréal

Le coup d’envoi de la treizième édition du Festival International du Film Black de Montréal est lancé pour une programmation riche en œuvres cinématographiques, provenant de 25 pays différents. Parmi les 66 longs métrages présentés, découvrez l’histoire poignante de Kalushi : The story of Solomon Mahlangu et un documentaire sur l’enjeu de Black Lives Matter. *Ce soir à 18h au Cinéma Impérial

- THÉÂTRE

Je disparais

La rentrée du Théâtre Prospero débute en grand avec la pièce d’Argne Lygre Je disparais. Les comédiens nous plongent dans une nouvelle dramaturgie où la solitude, la disparition de soi, l’amitié entre deux femmes et une vie différente tant désirée sont au cœur de l’histoire. *Ce soir à 19h au Théâtre Prospero

- THÉÂTRE

Visage de feu

La pièce allemande de Mayenburg Visage de feu, jette un regard critique sur la société contemporaine. La production Territoire 80 met en scène Olga et Kurt, des parents qui tentent bien que mal de solidifier leur famille. Un jour, Olga rencontre Paul, un adolescent rebelle qui défie avec fougue l’autorité. Le spectateur fait face à une réflexion sur les relations fondées sur l’amour, l’autorité et le pouvoir. *Ce soir à 19h15 au Théâtre Prospero

- DANSE

La vie attend

La production Danse-Cité livre une œuvre de danse contemporaine théâtrale, dans laquelle cinq hommes performent et se livrent aux spectateurs. La testostérone se fait sentir et l’instinct animal aussi. Le mâle doit faire face à ses peurs, ses contradictions et aussi sa virilité. * Ce soir à 20h au Théâtre La Chapelle

JE RESTE

- LIVRE

Dis-moi qui tu es, je te dirais quoi boire

La réputée sommelière Michelle Bouffard présente le magnifique livre Dis-moi qui tu es, je te dirai quoi boire, dans lequel elle va à la rencontre de 20 personnalités québécoises. Elle leur propose différents vins à travers leurs confidences. Au fil des pages, ses rencontres nous permettent de connaître les goûts des vedettes comme Christian Bégin, Anne Dorval ou encore Magalie Lépine-Blondeau. *Sortie en librairie le 27 septembre

- DVD

Transformers : Le dernier chevalier

Les fans de la série Transformers seront servis avec la suite Le dernier chevalier de cette saga, qui met en vedette des robots qui viennent de la planète Cybertron. On est donc plongé dans les temps modernes, où cette planète, se dirige à une vitesse fulgurante sur la Terre. Un talisman pouvant sauver celle-ci a été remis à Cade Yeager, un chevalier Transformers. Avec l’aide de cet objet ancien, il jouera le tout pour le tout pour sauver l’humanité. *Sortie le 22 septembre

- TÉLÉ

KANATA – Aujourd’hui la colonisation

Dans le cadre du 150e anniversaire de la constitution du Canada, le film documentaire KANATA- Aujourd’hui la colonisation nous ouvre une fenêtre sur plusieurs communautés autochtones qui composent le Canada. Ce long métrage est un vrai voyage à travers le pays de l’érable qui plonge dans les enjeux cruciaux que font face les Premières Nations. *Ce soir à 20h sur les ondes d’Ici Radio-Canada

Coup de cœur d’Anne-Lovely

EN VILLE : Écouter le match des Canadiens au Enoteca Monza

En plein cœur du centre-ville, après le boulot, pourquoi ne pas s’arrêter à la pizzeria Enoteca Monza qui diffusera le match pré-saison du Canadien qui affronte ce soir, les Maple Leafs de Toronto. Revivez la fièvre du hockey, en dégustant une bonne pizza cuite au four à bois et les nouveautés du menu d’automne comme les crevettes Paparazzi ou encore les Boulettes de viande de Mama. *Ce soir à 18h au Enoteca Monza McGill College