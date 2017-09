La mère de l’accusé éclate en sanglots

Éclatant en sanglots à plusieurs reprises, la femme a ainsi témoigné mardi sur la vie de son fils Randy Tshilumba qui était, selon elle, un garçon sociable et studieux.

Or, plus d’un an avant le meurtre de Clémence Beaulieu-Patry, il avait changé, a-t-elle juré au palais de justice de Montréal.