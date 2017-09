La nouvelle Rolls-Royce Phantom débarque au Québec

Il y avait de la grande visite chez Rolls-Royce Québec, lundi soir. La toute nouvelle Phantom faisait une toute première apparition dans le concessionnaire.

La Phantom n’est pas qu’une voiture de luxe destinée au 1%. C’est une icône, carrément. Et cette icône a été totalement renouvelée pour 2018, une première depuis sa résurrection en 2003.

Son design demeure excessivement similaire à celui du modèle sortant. Seulement, le constructeur aux origines britanniques (désormais dans la famille de BMW) a poussé la note encore plus loin avec encore plus d’excentrisme.

Plus grosse, plus luxueuse, plus puissante, plus techno... la Phantom est un gigantesque salon sur roues. Un salon qui peut passer de 0 à 100 km/h en 5,3 secondes et atteindre une vitesse de 250 km/h.

Sous son immense capot, la nouvelle Phantom cache un moteur V12 biturbo de 6,75 litres développant 563 chevaux et 664 livres-pied de couple. Une transmission ZF à huit rapports se charge de gérer toute cette puissance.

À l’intérieur, tout est mis en œuvre pour inspirer le luxe, la prestance. On n’utilise que les meilleurs matériaux, et tout est assemblé à la main à Goodwood, en Angleterre. On poursuit aussi la tradition avec les fameuses «portes suicide» et l’immense calandre qui fait la signature de tous les produits Rolls-Royce. Bien évidemment, le légendaire «Spirit of Ecstacy» continue de trôner au devant du véhicule.

Spirit of Ecstacy

Pour ceux qui veulent encore plus d’espace, une version à empattement allongé est aussi proposée.

Aux dires du responsable des communications chez Rolls-Royce, la nouvelle Phantom est construite à partir d’une nouvelle plateforme flexible qui est prête à recevoir une configuration à quatre roues motrices, ou même une motorisation électrique. «Rien n’a été décidé, mais c’est une possibilité», nous explique-t-on.

Beaucoup plus qu’une voiture

La Phantom, c’est beaucoup plus qu’un modèle comme un autre chez Rolls-Royce. C’est l’ADN de la marque, tout simplement. Au même titre que la 911 chez Porsche ou le Wrangler chez Jeep. En plus cher, par contre!

D’abord lancée en 1925, la Phantom a rapidement été considérée comme l’une des meilleures voitures au monde. Même à cette époque, la calandre massive et l’interminable capot, qui font encore la signature du modèle d’aujourd’hui, étaient déjà perceptibles.

Les générations se sont suivies malgré une pause durant les années 40, jusqu’à ce que le modèle ne s’éteigne en 1991. Après un rachat par BMW, la Phantom est toutefois ressuscitée en 2003, redevenant l’icône de prestige qu’elle était jadis.

Au Canada, la nouvelle Phantom est offerte à partir de 513 000$. Ça se paye, une icône!