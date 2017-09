La technologie pour éclairer les stratégies RH

Article fourni par l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

www.portailrh.org

L’ère numérique transforme en profondeur la gestion des ressources humaines. Les progrès technologiques procurent de formidables leviers pour appuyer la stratégie organisationnelle. Comment en tirer profit ?

Une intégration simplifiée

De nouveaux outils peuvent faciliter l’intégration des nouveaux employés. Après leur embauche, ceux-ci accèdent à un portail d’intégration personnalisé en fonction de leur nouveau rôle dans l’organisation : les gens à rencontrer, les formations à suivre, la convention collective les concernant, etc. Ils n’ont plus qu’à suivre le guide !

Une gestion de la performance plus agile

Les gestionnaires ont aussi accès à de nouveaux outils informatisés qui intègrent gestion de la performance, développement de carrière et rémunération. « Au début de l’année, l’employé soumet son plan, qui est approuvé par le gestionnaire puis entré dans le système. On aligne ensuite la gestion de la performance sur les objectifs d’affaires, le développement de carrière du candidat et les augmentations de salaire », explique Sandra Houillier.

Ces outils ne remplacent toutefois pas les relations humaines. « Les nouvelles technologies ne font que simplifier les processus et fournir des données pour réduire la subjectivité. Le gestionnaire doit continuer de rencontrer et de coacher ses employés ! », souligne Mme Houillier.

L’implantation de nouvelles technologies doit donc se fonder sur une étude soignée des besoins propres à chaque organisation. « Il faut d’abord structurer la vision et la stratégie de l’entreprise. La technologie est un outil, et non une fin en soi », conclut Sandra Houillier.