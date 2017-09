Le baseball et le gambling

Au pays de l’Oncle Sam, les paris sportifs ne sont permis que dans l’État du Nevada depuis 1992, lorsqu’on a adopté la Loi pour la protection des sports amateurs et professionnels.

La décision de la Cour suprême des États-Unis, rendue en juin dernier, de juger la validité de l’appel logé par l’État du New Jersey relatif à son intention de légaliser les paris sportifs dans ses casinos et ses pistes de course pourrait avoir de lourdes répercussions sur l’avenir du sport en général chez nos voisins du Sud.

La Cour suprême entendra les plaidoyers des partis en cause cet automne et devrait rendre sa décision au printemps 2018.

On se souviendra que Fay Vincent, qui a été commissaire du baseball majeur de 1989 à 1992, avait témoigné en faveur du maintien de la loi à ce moment-là.

Le scandale Pete Rose

C’était juste après le scandale qui avait mené au bannissement à vie de Pete Rose et les autorités du baseball s’étaient ralliées aux autres sports professionnels et aux dirigeants de la NCAA qui s’opposaient à la possibilité que des centres de paris sportifs commandités par des États américains puissent voir le jour à l’échelle du pays.

Vincent a récemment déclaré qu’il pensait que les promoteurs du New Jersey allaient probablement avoir gain de cause devant la Cour suprême et que si tel était le cas, des montants astronomiques allaient être à la portée du sport professionnel.

Selon l’ancien commissaire, cette nouvelle mine d’or serait l’une des raisons pour lesquelles la valeur des concessions du baseball majeur grimpe à une allure vertigineuse. Comme celle des Marlins de Miami que Jeffrey Loria a achetée pour la modique somme de 158 millions de dollars en 2002 et qu’il va vendre au groupe de Derek Jeter pour plus d’un milliard !

Risque de corruption

Évidemment, M. Vincent ne veut en rien minimiser les risques de corruption que pourrait entraîner la légalisation des paris sportifs, précisant que des gens du monde interlope avaient été liés aux enquêtes que le baseball majeur avait menées.

Selon l’American Gaming Association, il se parie environ 150 milliards de dollars annuellement sur le sport, tandis que d’autres observateurs soutiennent que ce montant pourrait atteindre les 400 G$.

De très puissants lobbies exercent des pressions auprès des législateurs américains afin d’éliminer la loi de 1992 et le Comité sénatorial de l’Énergie et du Commerce a déjà mis sur le papier un projet de loi à cet effet.

La NBA favorable à la légalisation

Entre-temps, les autorités des sports professionnels (baseball, basketball, hockey, football) se préparent à toute éventualité et ont formé un partenariat avec des spécialistes qui surveillent l’intégrité des sports, comme les groupes Sportradar et Genius Sports.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver s’est prononcé en faveur de la légalisation des paris sportifs en juillet dernier, soutenant que les dirigeants devront un jour ou l’autre faire face à l’évidence tout en prenant les mesures visant à assurer l’intégrité des sports.

En conclusion, M. Vincent dit ignorer comment les sports professionnels vont pouvoir exploiter ce nouveau filon de revenus, mais que la façon dont la MLB et la NBA s’impliquent quotidiennement dans les pools auxquels les amateurs souscrivent pourrait servir de modèle.

Selon l’ancien commissaire, il sera intéressant de voir comment les autorités fédérales et des différents États vont réagir, mais cet argent finira par retomber dans les coffres des différentes ligues... et tout le monde voudra bénéficier de cette manne, les propriétaires, les joueurs, les arbitres et les syndicats.

La vitesse des lancers

On nous dit que la vitesse moyenne d’une rapide à quatre coutures est de 93 milles à l’heure. Avez-vous une idée de la moyenne des frappeurs contre les différents tirs des lanceurs ?

Selon un sondage des ligues majeures, la moyenne des frappeurs contre des tirs dont la vélocité joue entre 70 et 80 milles à l’heure est de ,241. Cette moyenne baisse à ,234 quand les lancers varient entre 80 et 90 milles à l’heure. Curieusement, elle augmente à ,273 sur les tirs qui atteignent entre 90 et 100 milles à l’heure. Au-delà de 100 milles à l’heure cette moyenne n’est que de ,180.

Séquence inégalée

Au cours du mois de juin, le voltigeur Jose Ramirez, des Indians de Cleveland, a semé la terreur chez les lanceurs des majeures,

En effet, au cours d’une séquence de sept jours, tout ce que Ramirez a fait a été de récolter 14 coups sûrs de plus d’un but, un exploit inégalé dans les annales du baseball.

Durant cette séquence, Ramirez a réussi 10 doubles, 1 triple et 3 circuits pour un total de 27 buts en seulement sept rencontres.

J.D. Martinez s’éclate

Au début de septembre, le voltigeur J.D. Martinez a connu un match du tonnerre avec sa nouvelle équipe, les Diamondbacks de l’Arizona, en claquant quatre circuits. Il est devenu le 18e joueur des majeures, le 12e de la Ligue nationale, à réussir un tel exploit. Scooter Gennett, des Reds, a aussi réussi cet exploit cette saison.

Mais pouvez-croire que durant cette période, 23 lanceurs ont réussi à lancer des matchs parfaits ?

Alors, est-il plus difficile de claquer quatre longues balles dans un même match que de lancer un match parfait ? La réponse est dans les statistiques et soulignons que jamais un frappeur n’a réussi à cogner cinq circuits dans un même match.

Un triple... c’est excitant

Mettre un terme à un match en cognant un circuit en fin de neuvième manche est fort dramatique, surtout quand il s’agit d’un grand chelem. Mais, existe-t-il un coup sûr plus excitant qu’un triple réussi par un marchand de vitesse ?

L’autre jour, le rapide Keon Broxton, des Brewers de Milwaukee, a claqué un triple, franchissant les 270 pieds en à peine plus de 10 secondes.

Mais que dire de Willie Wilson, l’ancien des Royals de Kansas City, qui, en 1985, avait réussi 21 coups de trois buts ! Il faut dire que le rapide Wilson avait aussi volé 83 buts en 1979.