Le gouvernement sud-coréen promet des JO «sûrs» à Pyeongchang

SÉOUL - Le ministère des Affaires étrangères a déclaré mardi que le gouvernement sud-coréen mettait «tout en œuvre pour que les jeux Olympiques d'hiver 2018 et les jeux Paralympiques soient sûrs».

«Le gouvernement de Corée du Sud met tout en œuvre pour que les jeux Olympiques 2018 à Pyeongchang et les jeux Paralympiques soient sûrs», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires Etrangères, Noh Kyu-Duk. «Au jour d'aujourd'hui, aucun pays n'a officiellement dit qu'il n'y participera pas.»

Les JO-2018 doivent avoir lieu à Pyeongchang, à moins de 100 kilomètres de la frontière avec la Corée du Nord, du 9 au 25 février, dans un contexte de très vives tensions entre la Corée du Nord et les Etats-Unis principalement.

La semaine dernière, la France, l'Allemagne et l'Autriche s'étaient interrogés sur la sécurité de leurs athlètes pendant ces Jeux, en raison des tensions qui agitent la région. Les États-Unis avaient, eux, exprimé leur confiance.

Les tensions sont vives dans la péninsule coréenne et la région en raison d'essais nucléaires et de tirs de missiles balistiques intercontinentaux effectués par Pyongyang et d'une surenchère verbale dans les menaces entre le régime Nord-Coréen et les États-Unis.