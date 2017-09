Le semeur de division s'en prend au football

En déclenchant une tempête politique à propos de gestes de contestation de joueurs de football, Donald Trump a démontré qu’il ne peut se retenir de semer la division pour consolider l’appui de sa base de «nationalistes blancs» ou, à tout le moins, pour détourner l’attention de problèmes embarrassants pour lui.

Grosse fin de semaine à Washington. Le président Trump faisait face à une escalade de la tension avec la Corée du Nord après une déclaration du ministre des affaires étrangères de Kim Jong-un qui s’apparente dangereusement à une déclaration de guerre. À Porto Rico, des millions de citoyens américains sont ruinés et dévastés après le passage de l’ouragan Maria. Au Congrès, Trump s’apprêtait à encaisser une autre cuisante défaite sur l’abrogation d’Obamacare, une promesse qu’il avait juré de tenir dès son premier jour en poste. Et en Alabama, le candidat qu’il appuie à l’élection partielle au Sénat se dirige vers la défaite contre un représentant de la droite fêlée qui reçoit l’appui enthousiaste de Steve Bannon. Bref, Trump en avait plein les bras. Alors comment a-t-il passé son temps? En déclenchant une tempête politique sur le dos des joueurs de football de la Ligue nationale de football (NFL).

Le football dans la mire de Trump

Lors d’une assemblée partisane en Alabama vendredi soir, Donald Trump a fait deux déclarations touchant le football, véritable religion des Américains. La première concernait les tentatives de la NFL de réduire l’incidence des commotions cérébrales chez ses joueurs en punissant sévèrement les coups à la tête et la violence gratuite et inutile. L’épidémie de suicides et de décès prématurés chez les anciens joueurs est un problème de santé publique majeur que la Ligue a trop longtemps négligé. Pour Trump, toutefois, cette violence gratuite est ce qui fait la beauté du sport. Devant ses partisans déchaînés, il condamne la «rectitude politique» de ceux qui mettent la santé des joueurs devant le délire des spectateurs imbus de violence. Trump veut en profiter pour mobiliser sa base contre les apôtres de la rectitude politique, mais l’épisode est aussi un rappel que la violence est et a toujours été au cœur de son discours politique (voir ce billet de l’an dernier). Il s'en est pris aussi directement à Colin Kaepernick, ce quart-arrière vedette qui a perdu son poste après avoir refusé de se lever pendant l’hymne national l’an dernier pour protester contre la violence policière à l’endroit des noirs.

Ses propos de vendredi ont incité un grand nombre de joueurs de la NFL à s'agenouiller pendant les hymnes nationaux pendant les matchs de la fin de semaine, en signe de solidarité avec Kaepernick. Ces gestes ont provoqué d,autres déclarations incendiaires de Trump dimanche. En s’attaquant à Kaepernick et à tous les joueurs qui ont pris sa défense, Trump ravive la «guerre culturelle» entre les «nationalistes blancs» qui forment le noyau de sa base d’appui et les groupes minoritaires qui portent un regard plus critique sur leur société. Comme dans le cas des commentaires controversés qu’il a tenus au lendemain des événements de Charlottesville, il se fait un devoir d’attiser les divisions dans la société américaine pour alimenter le fiel que ses plus fervents partisans entretiennent à l’égard de tout groupe ou mouvement qui remettent en cause sa vision étroite du patriotisme et sa conception plutôt arbitraire de la loi et de l’ordre.

Marquer des points politiques

Dans cette affaire de contestation par les joueurs de la NFL, Trump voit sans doute une occasion de compter des points politiques lorsqu’il constate que ces joueurs, surtout des Afro-Américains, défient ouvertement les conventions patriotiques sacralisées par la droite et favorisent la mobilisation de ses propres partisans. Il croit sans doute que le fait qu’une majorité d’Américains s’opposent à ces gestes contestataires lui permettra d’étendre sa base d’appui au-delà de son noyau dur d’environ 35 à 40%. Par contre, il y a aussi une majorité d’Américains qui croient que ces joueurs, comme n’importe qui d’ailleurs, devraient avoir le droit d’exprimer pacifiquement leur dissidence. Tout compte fait, Trump ne gagnera probablement pas grand-chose de cette affaire, entre autres parce que les condamnations quasi unanimes de ses propos par un grand nombre de vedettes du football ne l’aideront pas à améliorer son image aux yeux des amateurs, dont plusieurs sont peu enclins à suivre les informations politiques.

Ceci dit, il ne faut pas sur-interpréter ces coups de gueule de Donald Trump. Il est vrai que ces gestes contribuent à perpétuer les divisions entre la droite blanche identitaire et ceux qui ont une vision plus inclusive de la société américaine. Il est aussi vrai que cette stratégie a été gagnante pour lui lors de l’élection de 2016. En revanche, il est moins clair que ces gestes soient nécessairement la résultante d’un fin calcul stratégique. Il est probablement plus juste d’interpréter ces emportements comme autant de démonstration du caractère impulsif et imprévisible d’un homme qui arrive difficilement à contrôles ses émotions lorsqu’il est contrarié, surtout s’il est contrarié par des femmes ou des membres de groupes minoritaires qui ne s’en laissent pas imposer par l’intimidation et les menaces sans suite du coloré milliardaire.

Détourner l'attention

Du point de vue de Trump, la domination du débat politique par ce genre d’enjeux symboliques faisait son affaire dans le sens où ça contribuait à détourner l’attention de situations plus embarrassantes, dont l’extrême maladresse de sa gestion de la menace nucléaire nord-coréenne, l’échec absolu de sa priorité d’abroger la loi Obamacare sur la santé, et surtout les révélations selon lesquelles plusieurs membres de son entourage proche (y compris sa fille Ivanka, son gendre Jared Kushner, son ex-chef de cabinet Reince Priebus et ses conseillers Steve Bannon et Gary Cohn) avaient utilisé des compte de courriel privés et non sécurisés pour leur correspondance officielle dans le cadre de leur travail à la Maison-Blanche. Dans ce dernier cas, pour ceux qui se rappellent des accusations portées contre Hillary Clinton pour une «offense» du même genre, l’observateur moyen peut être en droit de se demander si l’entourage de Trump est composé d’hypocrites ou de simples d’esprit. En tout cas, de leur point de vue, plus l’attention est mobilisée par des querelles de drapeaux autour de terrains de football, mieux ils s’en porteront.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM