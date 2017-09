Le vin quotidien: un vin orange captivant !

Il est de retour. Et dépêchez-vous, ça sort comme des ti-pains chauds! Un vin orange captivant!

Cette cuvée Ageno 2012 est aussi formidable que sur le millésime 2011. Le vin est élaboré à partir de vieilles vignes de malvasia nera et de trebbiano subissant une fermentation pelliculaire d’une trentaine de jours. Il en ressort un vin à la couleur fauve/rouille. C’est nature, alors attention, ce n’est pas pour tout le monde! Un nez captivant laissant place à une myriade de parfums. La bouche est tout aussi impressionnante. C’est ample, compact, puis ça se délie, gagne en souplesse tout en montrant une structure tannique surprenante. Finale longue, pleine et portée par une amertume des plus agréables. Un vin à la fois intellectuel et sensuel qui fera le bonheur des plats de poissons fumés. Ne pas servir trop froid, sinon les tanins vont se durcirent. Visez comme un rouge léger, soit autour de 15-16 degrés Celsius.

Emilia Ageno 2012, La Stoppa, Émilie-Romagne, Italie

40,50 $ - Code SAQ 12512046 - 13,5 % - 2,3 g/l - **** $$$ ½