L’éclat de la rose

Si le mois d’octobre est rose pour souligner la lutte contre le cancer du sein, la rose se démarque aussi de plus en plus dans les soins cosmétiques. Elle n’est plus perçue comme vieillotte, mais plutôt comme tendance. L’eau qu’on extrait de cette fleur romantique est même devenue l’ingrédient chouchou des soins anti-âge des stars d’Hollywood.

L’eau de rose fait partie de la routine beauté de Jessica Chastain, d’Emma Watson et de Kate Middleton, pour ne nommer qu’elles. Au début du mois, Kat Rudu, une esthéticienne et le gourou beauté de nombreuses vedettes (Simon Cowell, Dakota Johnson) du quartier de Venice à Los Angeles, lançait un nouveau sérum anti-âge développé à partir de l’huile, des pétales et des graines de la rose. Il n’en fallait pas plus pour relancer l’intérêt pour la fleur aux multiples vertus à laquelle on associe amour et beauté.

L’utilisation cosmétique dans l’histoire

On a découvert rapidement les vertus cosmétiques de la rose. Dans l’Égypte antique, les pétales de rose étaient utilisés dans de l’huile pour parfumer le corps. Les Perses au Xe siècle ont créé une façon de distiller l’huile pour en faire des produits pour soigner les bobos, alors qu’au Moyen-Âge, on découvrait que l’eau de rose donnait de l’éclat au teint. La rose entre donc dans les salles de bain pour préserver la beauté des femmes comme celle des hommes. Dès le XVIIe siècle, les secrets de la rose sont dévoilés au grand jour. Aujourd’hui, bien qu’elle soit répandue, l’eau de rose demeure un produit de luxe. Plus de 400 roses sont nécessaires pour l’obtention d’un litre d’eau de rose.

Les vertus de la rose