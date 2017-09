Les agences de renseignements peuvent utiliser des renseignements obtenus par la torture

OTTAWA | Le ministre de la Sécurité publique Ralph Goodale a resserré les règles entourant l’utilisation de renseignements obtenus grâce à la torture, tout en gardant la porte ouverte pour pouvoir y recourir dans certains cas.

Dans un communiqué publié lundi, le ministre a expliqué avoir demandé au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et à la Gendarmerie royale du Canada GRC) de ne plus utiliser certains renseignements obtenus à l’aide de «mauvais traitements».

Toutefois, le ministre a indiqué que ces agences pourront continuer à recourir aux informations obtenues sous la torture si elles «sont nécessaires pour empêcher la perte de vie ou un préjudice personnel important».

La torture est interdite au Canada. Toutefois, le SCRS, l’ASFC et la GRC peuvent recevoir des renseignements d’organismes étrangers qui ont été obtenus grâce à la torture.

Avec sa nouvelle politique, le ministère souhaite «empêcher la complicité dans les cas de mauvais traitement».

«Le gouvernement du Canada dénonce sans équivoque et avec fermeté toute forme de maltraitance, et ce, sur quiconque et quel qu’en soit le motif», a tenu à préciser le ministre Goodale.

La Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles s’est montrée déçue par la position adoptée par Ottawa. Selon ce groupe, les règles imposées par le ministère de la Sécurité publique ne sont pas suffisantes pour prévenir l’usage de la torture.

«L’interdiction de la torture devrait être un principe si catégorique que les seules directives acceptables concernant l’utilisation, le partage ou la demande de renseignements devraient être la garantie qu’ils n’ont pas été obtenus grâce à la torture», a indiqué la Coalition.