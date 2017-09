Les gens de Laval boivent le plus modérément au Québec

Les habitants de Laval sont ceux qui boivent le moins de l’alcool de manière excessive dans la province, soit cinq consommations ou plus lors d’une même occasion, selon Éduc’alcool qui décerne à cette région la première position de son palmarès de la modération.

«Les Lavallois sont plus nombreux à n’avoir jamais dépassé les limites recommandées, soit plus de trois consommations pour les femmes ou quatre consommations pour les hommes lors d’une même occasion, dans la dernière année (60 % c. 48 % au Québec). Également, sur la base du critère de 5 verres ou plus par occasion, ils se situent nettement au-dessous de la moyenne québécoise (69 % c. 56 % au Québec)», a précisé Éduc’alcool, mardi matin, par communiqué.

Les gens de l’Outaouais se trouvent en deuxième place et ceux de Montréal au troisième rang. Dans le cas de la métropole, Éduc’alcool note qu’on y retrouve moins de buveurs excessifs, notamment parce différentes communautés culturelles ne consomment pas d’alcool. Les Montréal sont ceux dans la province qui prennent le plus un verre dans un restaurant.

Les habitants de la région de Québec se retrouvent en cinquième position, eux qui trônaient au sommet lors du dernier classement en 2015. Ils sont moins nombreux que la moyenne (41 % contre 44 % de la population totale) à consommer cinq verres ou plus par année, mais ils sont plus sujets à dépasser la limite recommandée de trois consommations pour les femmes et quatre consommations pour les hommes.

Les résidents de l’Abitibi-Témiscamingue se trouvent en dernière place, eux qui détiennent «le triste record de la consommation excessive». La Côte-Nord se trouve juste devant à la queue du classement, derrière l’Estrie et les Laurentides.