L'immense party de «Stranger Things» que vous ne voulez pas manquez ce mois-ci

La seconde saison de Stranger Things sera bientôt dévoilée sur Netflix et les fidèles de la série n’en peuvent plus d’attendre. Le 27 octobre c’est loin et le suspense est insoutenable.

Heureusement, le bar montréalais le Ritz PDB a décidé d’organiser un gros party pour célébrer en grand le retour d’Eleven et ses amis sur nos écrans.

Enfilez vos plus belles fringues directement sorties des années 80 et faites un «X» sur votre calendrier le 27 octobre prochain, parce que ça risque d’être une fête mémorable.

Une publication partagée par Alex (@alxgci) le 25 Sept. 2017 à 21h56 PDT

Plutôt que de passer la soirée scotcher à votre télévision pour regarder la seconde saison très attendue de la série, plongez donc dans le coeur de l'intrigue en vous rendant au Bar Le Ritz PDB.

Pour les curieux (ou ceux qui sont en manque d,inspiration pour leur costume), voici la bande-annonce de la deuxième saison de Strange Things.

Le Bar Ritz PDB

179 rue Jean-Talon Ouest