Mort tragique d'un enfant de 6 ans: parler pour survivre au drame

La communauté de Saint-Jean-de-Dieu est encore sous le choc deux jours après le terrible accident qui a coûté la vie à un petit garçon de six ans. On n'ose imaginer la peine et l'épreuve que doit traverser la famille.

TVA Nouvelles a rencontré des membres d'une autre famille du Bas-Saint-Laurent qui a vécu sensiblement la même histoire, il y a 22 ans.

C'était le 4 novembre 1995 à Biencourt, au Témiscouata. Le petit Andrew Beaulieu n'avait que six ans lui aussi lorsqu'il est décédé tragiquement dans un accident impliquant un membre de sa famille. Lui et son frère prenaient place dans la remorque tirée par le tracteur que conduisait son grand-père. Andrew a chuté et il a été écrasé. Vingt-deux ans plus tard, la douleur de sa perte est toujours présente pour ses proches, mais ils ont réussi à se relever de cette terrible épreuve. Et c'est pour cette raison que sa sœur et sa cousine ont accepté de nous parler, pour soutenir en quelque sorte celle de l’enfant qui est décédé dimanche à Saint-Jean-de-Dieu.

Elles encouragent fortement tous ceux qui sont touchés par ce drame à parler de leurs émotions pour réussir à passer à travers. Verbaliser sa peine, ne pas avoir peur de parler de ce qui s'est passé. C'est évident qu'un deuil comme celui-là, tout le monde le fait à sa façon, à son rythme, mais pour elles qui sont déjà passées par là, effectivement la clé c'est de laisser sortir ses émotions. Surtout, ne pas avoir peur d’aller chercher de l’aide.

«On perd quelqu’un d’une façon tragique, on continue notre vie, mais cette personne-là vit un peu toujours en nous. Si ce qu’on a vécu peut servir à aider d’une certaine façon à démontrer qu’on est capable de continuer notre chemin malgré tout, bien pourquoi pas?» affirme Meggie Beaulieu, la cousine d'Andrew Beaulieu.