Moto contre poids lourd: la mort de « Wayne Gretzky »

Elle s’appelait Wayne Gretzky. C’était une italienne. De marque Guzzi. La 99e d’une édition limitée de 1000; de là son nom. J’en parle au passé parce qu’un poids lourd l’a récemment heurtée et traînée sur une dizaine de mètres.

Cet incident sans mort ou blessé – un accident de moto sans motocycliste – ne devrait pas figurer dans un journal. Pourtant, il y a une leçon à tirer de ce qui arrive à Nadine Lauzon le jeudi 14 septembre, vers 9 h 55 du matin, devant chez elle, dans Maisonneuve. Sa Guzzi stationnée en bordure du trottoir, le moteur allumé, se réchauffe pour une promenade d’un jour dans les Adirondacks aux États-Unis. Nadine n’y est pas encore assise, heureusement... Elle s’y dirige avec son casque et son passeport, prête à verrouiller sa porte de garage. Un chauffeur de poids lourd stationné le «nez» presque collé à la moto remonte alors à bord de son véhicule. Le petit bolide se perd dans l’angle mort devant le capot.

Accident imperceptible

À la puissance et au poids du véhicule de construction, la pauvre carcasse métallique de Wayne Gretzky n’offre pas un obstacle «perceptible» pour le chauffeur. Quelqu’un lui aurait tôt ou tard dit: «Excusez-moi, monsieur, mais il y a une moto coincée sous votre pare-chocs.» Lui-même ne l’aurait apparemment pas deviné sans les cris de Nadine.

«Ça se passait au ralenti comme dans un film puisqu’un gros camion démarre tranquillement», me raconte-t-elle. Double stupéfaction: un, que le conducteur n’ait pas vu sa moto – “Je pensais que vous étiez partie”, lui explique-t-il par la suite – deux, qu’il n’ait pas eu du tout conscience de l’incident.

Photo Collection personnelle

À quand le prochain mort?

Excuses du chauffeur, arrivée des policiers, constat à l’amiable, prise de photos, etc. Les formalités post-accident se déroulent de manière civilisée. Wayne Gretzky n’a pas été écrabouillée, mais c’est fini pour elle: «Ça coûterait plus cher de la réparer que d’en acheter une neuve», me dit sa propriétaire qui, pour se consoler, dispose d’une ukrainienne de marque Dniepr nommée Indiana Jones avec une nacelle latérale où elle trimballe ses petits chiens (ce qui la met parfois en danger puisque des conducteurs essaient de la photographier d’une main en tenant le volant de l’autre, voilà un autre sujet...).

Combien de jours d’ici à la prochaine victime des énormes angles morts des camions géants? «Pourquoi certaines petites voitures sont-elles équipées de détecteurs anticollision et pas un poids lourd?» se demande Nadine. Bonne question. Y a-t-il un législateur parmi mes lecteurs?