[PHOTOS] La deuxième collection de The Weeknd X H&M vous aidera certainement à trouver votre Selena Gomez

On doit l’avouer, le couple stylé composé de The Weeknd et Selena Gomez nous fait complètement craquer. Quand on a su que le chanteur revenait avec une seconde collection de vêtements pour H&M cet automne, on a économisé tout notre argent pour copier ses looks de feu.

Serait-ce la clé du succès pour conquérir votre prochaine flamme? Découvrez la collection pour connaître la réponse!

Lorsqu’on regarde les kits de The Weeknd, deux mots nous viennent en tête: style et confort. Comme on souhaite lui faire compétition, on s’arme de ces pièces phares pour recréer son look décontracté.

La ligne de vêtements comprend 18 morceaux essentiels pour l’automne: des bombers, des chandails, des hoodies, des t-shirts et un long manteau. Notre coup de cœur: le basique noir portant le nom du chanteur!

Curieusement, on retrouve le fameux serpent qui fait tant jaser ces jours-ci sur plusieurs items de la collection. Serait-ce un clin d’œil à Taylor Swift, la meilleure amie de son amoureuse? On ne le saura peut-être jamais, mais c’est un excellent coup de pub!

La collection Selected by The Weeknd sera disponible dans les magasins sélectionnés et en ligne dès le 28 septembre prochain.