Les propositions en matière de transport, enjeu majeur dans la région de Québec, sont trop souvent le résultat d’une triste improvisation de la part de nos élus.

À la fin d’août, le ministre responsable de la Capitale-Nationale, François Blais, y allait d’une sortie très électoraliste voulant qu’un troisième lien fût inévitable. Pourtant, il ne dispose d’aucune étude ni données sérieuses lui permettant de s’avancer ainsi. Pis encore, toutes les données dévoilées à ce jour sur les déplacements entre les deux rives démontrent qu’un troisième lien serait inutile, voire même nuisible pour remédier aux problèmes de congestion routière. Sur la scène municipale, Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, prône le troisième lien à l’est. Peu importe les données existantes ou le fait qu’il n’y ait pas d’étude. Selon lui, c’est d’abord pour le développement économique qu’il faut le réaliser. Un développement économique qui, selon les experts consultés par Le Journal au printemps, s’effectuerait surtout sur la Rive-Sud.

Pas pertinent

Pour en revenir au ministre Blais, il a aussi fait preuve d’improvisation concernant le prolongement de l’autoroute Félix-Leclerc vers L’Ancienne-Lorette. Il en a fait encore récemment une priorité alors que comme le rapportait mon collègue Marc-André Gagnon, une étude a conclu, en 2004, que ce prolongement ne serait pas pertinent. Qu’il « aurait un impact important sur les milieux résidentiels et ferait disparaître des boisés urbains d’intérêt ». Et je vous épargne le fait que tous les experts s’entendent pour dire que l’élargissement des autoroutes ne représente pas une solution à la congestion routière. Et que, malgré cela, le ministre Blais et Régis Labeaume ont annoncé pour plus de 600 M$ d’investissements dans de tels projets ces dernières semaines, juste avant les élections municipales.

Après l’échec du SRB, M. Labeaume promet par ailleurs un projet de transport structurant. On ne sait toutefois pas de quoi on parle, puisqu’il lui faut dégager un consensus après des consultations publiques. À défaut d’apporter de véritables solutions à la congestion, nos élus s’improvisent de toutes parts experts en la matière. Et on se dit sans doute que tant qu’à mettre son grain de sel dans des débats aussi irrationnels que ceux touchant la mobilité, autant prendre une chance que ce soit payant dans l’isoloir.