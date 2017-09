Uber, l'invasion barbare ?

Alors comme ça, Uber fait du chantage ? La danse du bacon de l’enfant-roi qui n’accepte pas de se faire dire « non » ?

Et si, au contraire, Uber avait raison de dénoncer le carcan administratif que notre bon gouvernemaman veut lui dicter ?

Alexandre Taillefer, toujours prêt à faire la morale sur son petit ton de prof d’école, banalisait ce matin les exigences imposées par Québec : « On voulait que les chauffeurs d’Uber aient une formation minimale. On parle de 35 heures. On ne parle pas de retourner au cégep. »

Ce quesemble occulter Monsieur Téo Taxi, c’est que les chauffeurs d’Uber sont des dilettantes, ils font ça à temps perdu pour arrondir leurs fins de mois. Plusieurs occupent déjà un autre emploi, c'est la base du principe Uber. Et on leur demanderait de passer 35 heures à se former ? Ils vont les prendre où ces heures, entre minuit et quatre heures du matin quand ils auront fini leur huitième quart de travail ?

J’utilise beaucoup Uber , depuis ses tout débuts. Il ne m’est jamais arrivé de me dire : « Diantre que ce chauffeur manque de formation, il ne sait pas ce qu’il fait, si seulement il avait eu 15 heures de plus pour apprendre ce que doit faire tout bon chauffeur ! ».

On ne parle pas d’opérer de la machinerie lourde ! On parle quand même bien juste de 1.Conduire une auto 2. Suivre les indications routières sur un GPS. C'est un peu l'enfance de l'art, non ?

Ça prendrait 35 heures pour apprendre quoi , exactement ?

Comment avoir l’air aussi bête comme un chauffeur de taxi ?

Comment faire jouer sa musique évangélique à tue-tête comme un chauffeur de taxi ?

Un cours de "Comment s’assurer que ton véhicule sente le swing comme dans un taxi" 101 ?

Ou comment arriver en retard chez ton client comme un chauffeur de Téo ?

Ce matin Vincent-Robin Gratton-des-bois s’époumonait sur les ondes de la société d’État, promettait d'ouvrir une bonne bouteille de vin si Uber fermait boutique et traitait les dirigeants d’Uber de « barbares » .

Barbares ? Un qualificatif qu’il n’aurait jamais utilisé pour des militants antifa qui vandalisent la propriété publique ou des communautés culturelles qui pratiquent l’ablation du clitoris chez les jeunes filles...

Décidément, le Che Guevara du matin ne fait toujours pas dans la dentelle.