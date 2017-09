Un monde d’occasions

L’expression « l’occasion fait le larron » colle bien à la dernière semaine de l’Impact. Mercredi dernier à Toronto, les hommes de Mauro Biello ont réussi à saisir une opportunité que lui offrait le géant de la Ville Reine en rayant de la formation ses trois meilleurs joueurs.

D’un point de vue tactique et surtout psychologique, l’Impact s’est retrouvé avec de plus grandes probabilités de gagner un match pour lequel il n’était pas favori.

Une bonne première mi-temps où le XI montréalais a forcé Toronto à commettre des erreurs inhabituelles a permis de créer la surprise. Sans ses trois ténors, les Torontois n’ont pas été à la mesure du défi.

Toutefois, même si l’Impact a été en avance tout au long du match, j’ai eu le sentiment que le TFC n’était qu’à quelques minutes d’un retour. J’aurais aimé une fin de rencontre moins chaotique.

Chance ratée

Dimanche, on attendait avec impatience le match face à Atlanta. Dans ce nouveau stade, devant plus de 40 000 spectateurs, on savait que l’ambiance allait être à son paroxysme.

Contre un adversaire direct au classement de l’Est, l’Impact avait l’occasion de prendre trois points cruciaux.

Malgré quelques opportunités ici et là, le Bleu-blanc-noir montréalais n’a pas su capitaliser. J’ai particulièrement en tête l’occasion bousillée de Salazar en deuxième mi-temps. Seul face au but, il a raté la chance d’égaliser la marque et de relancer son équipe.

Mais au final, l’attaque des locaux était trop forte pour une défense montréalaise très fragile depuis le début de la saison. À lui seul, Josef Martinez a eu de nombreuses opportunités de mettre le match hors de portée de l’Impact. Ses ratés inhabituels ont gardé le club de Mauro Biello dans le coup jusqu’à la fin des 90 minutes.

Atlanta est maintenant une équipe qu’on peut oublier. Le Bleu-blanc-noir ne peut plus rejoindre la troupe de Tata Martino au classement. Avec quatre matchs à jouer, ce sont plutôt les Red Bulls de New York qui doivent être dans sa mire.

Bonne nouvelle

Ce n’est pas encore confirmé, mais il semble que nous aurons d’ici peu une bonne nouvelle à propos d’Ignacio Piatti. Ce dernier aurait signé une nouvelle entente avec le club.

Certes, personne n’est irremplaçable, mais c’est une bonne idée de garder l’Argentin avec l’équipe. Piatti connaît bien la MLS et il demeure une valeur sûre. Il aurait été périlleux pour l’Impact de chercher un nouveau joueur désigné dont l’adaptation peut parfois prendre quelque temps.

De plus, Piatti a démontré qu’il voulait rester à Montréal. Voilà un autre argument qui joue en sa faveur. Il est aussi un joueur électrisant et la grande étoile de ce club.

En fait, je dirais que même pour lui, ce ne serait pas nécessairement une meilleure affaire que de quitter Montréal. C’est parfois difficile de retrouver des opportunités où on peut connaître autant de succès.