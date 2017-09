Un premier extrait du prochain album de Ludovick Bourgeois est enfin sorti

Le gagnant de la dernière édition de La Voix a fait plaisir à ses fans en présentant le tout premier extrait de son album à venir.

La chanson, intitulée Desert Song, a été composée par Ludovick, en collaboration avec Fred St-Gelais.

«Fred et moi avons composé la chanson ensemble et nous avons tout de suite eu le goût de parler du même sujet! Je crois que c’est un sujet qui nous ressemble et nous assemble et c’est pour ça que nous avons eu autant de plaisir a collaborer ensemble!» indique Ludovick Bourgeois par voie de communiqué.

L’extrait peut être écouté et téléchargé directement sur le site d’iTunes.

L’album de Ludovick Bourgeois sera disponible dès le 13 octobre.