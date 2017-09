Un septuagénaire est porté disparu à Longueuil

LONGUEUIL - La police de Longueuil demande l’aide du public pour retrouver un homme de 70 ans porté disparu depuis lundi.

Selon les autorités, la sécurité de Delince François pourrait être compromise s’il n’est pas localisé rapidement.

Le septuagénaire, qui se déplace à pied, pourrait être confus.

M. François mesure 1,75 mètre (5 pi 9 po) et pèse 64 kg (140 lb). Il a les cheveux noirs courts et frisés et les yeux bruns. Il porte une moustache.

La dernière fois qu’il a été vu, il était vêtu d’un chandail gris foncé à manches courts, un pantalon de jogging gris pâle, de sandales beiges et de bas noirs. Il porte également des lunettes pour la vue.

Toute personne qui apercevrait Delince François ou qui croit savoir où il se trouve est priée de faire le 911.