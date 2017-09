Une canicule pour faire oublier un été de misère

TROIS-RIVIÈRES | Alors que l'été 2017 a laissé aux producteurs de fraises un goût amer, le début d'automne est beaucoup plus sucré pour les producteurs de petits fruits.

«On s'enlignait vraiment sur une année catastrophique», a souligné David Lemire, président de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec.

Le temps chaud et l'absence de pluie amènent des fraises en abondance et attirent la clientèle. «Normalement, à ces dates-ci, c'est pluvieux. À 10-12 degrés, tu n’as pas envie de manger des fraises. Mais là, on se sent comme en été», a fait remarquer M. Lemire

Le maïs aussi profite de la chaleur. Alors que les récoltes étaient en retard de deux semaines, la chaleur a accéléré le mûrissement. «Quand t'es en retard de 12 à 14 jours, souvent les derniers semis ne seront pas récoltés parce que ça gèle avant. Mais là, on est dans les derniers semis», a ajouté l’agriculteur, qui est aussi propriétaire de la ferme horticole Gagnon de Trois-Rivières.

Les producteurs de canneberge, eux, connaissent une saison plus difficile. Déjà, on anticipe une baisse de 30 % dans la production biologique. La cueillette des fruits doit également être retardée de quelques jours puisque l'eau des bassins qu'on utilise pour faire flotter les fruits est trop chaude et pourrait dégrader les canneberges.

Pendant ce temps, les conifères manquent d'eau, selon Stéphane Brisson du Jardin du coin. «Les dommages, on va les voir juste au printemps et il va être trop tard. À l'automne les conifères emmagasinent de l'eau, mais s'il ne pleut pas et que ça gèle, ce sera néfaste pour eux. Ils vont jaunir au printemps, donc c'est important de bien les arroser», a-t-il expliqué.