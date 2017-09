Une collection minimaliste

Leur désir : apprendre à la clientèle à consommer intelligemment et à se pencher sur ses décisions d’achats. Sur son compte Instagram, Karine Vanasse annonçait le partenariat avec la Maison Simons en indiquant ceci : « Si nos sens nous permettaient de réellement saisir la qualité d’un vêtement, si ça passait par prendre le temps de toucher la qualité et questionner la durabilité de la matière, par la capacité à vraiment voir la qualité de la confection... À une époque où l’on voit de plus en plus clairement à travers la folie d’être enseveli sous une pile de vêtements achetés rapidement pour un besoin immédiat, choisir judicieusement les pièces qui garniront sa garde-robe pour longtemps ne semble pas un luxe. »

Intitulée Karine Vanasse x Elisa C-Rossow, la collection en édition (très) limitée et se déclinant sur 9 pièces comprend un manteau, des vestes, des robes et des hauts. Tous les morceaux illustrent le propos, tant par la qualité des matériaux, la confection locale, la pérennité des vêtements et l’intemporalité du design.

Karine Vanasse x Elisa C-Rossow arrive dès demain dans certains magasins choisis de la chaîne Simons et en ligne.

Photo courtoisie

Nommée Tilda, en l’honneur de l’actrice Tilda Swinton pour son style, son élégance minimaliste et son talent, la robe-chemise en coton italien et en soie italienne possède un double col et une doublure pour éviter la transparence. Elle se porte autant avec des cuissardes, comme à la campagne, qu’avec des ballerines et même des baskets, ou simplement ouverte sur un pantalon. Produite en 21 unités, elle se détaille à 695 $.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

La collection comprend deux robes composées de jersey Ponte di Roma, une matière souple et lourde qui tombe bien. Le décolleté en V, juste assez profond, marque le corsage des modèles. L’une est courte avec des manches, l’autre longue et sans manches. On ne retrouve pas de couleurs, sinon le noir, le blanc et le gris. « Ça cadre avec la mission de mon entreprise qui est de créer des vêtements intemporels. Je laisse les autres designers faire de la couleur et les clientes agencer leurs vêtements bariolés et tendance à mes essentiels », explique Elisa C-Rossow. Les robes V2 et V3 sont offertes en 26 unités et se détaillent de 495 $ à 695 $.

Photo courtoisie

Certains des articles sont produits en seulement 20 exemplaires (au total et non par taille), et ce, pour le Canada. Le manteau Marchal et les deux vestes Foster et Nomad sont numérotés. Faite en laine mérinos australienne, la veste Nomad­­­ avec ses grandes emmanchures se veut une pièce que l’on superpose pour réchauffer un look. Elle se détaille à 795 $.

Photo courtoisie

La collection met de l’avant le savoir-faire montréalais à toutes les étapes, de la conception à la confection, en passant par l’illustration. On retrouve trois hauts, un avec un triptyque de gants de l’artiste de Montréal Yannick de Serre et deux avec les proverbes « l’élégance commence ici » et « que portez-vous ? » qui incitent à la réflexion. Produit en 26 unités, le haut se détaille à 250 $.