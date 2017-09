Une décision qui a pris LeBron James par surprise

Questionné sur le départ de Kyrie Irving vers Boston, la vedette des Cavaliers de Cleveland LeBron James a admis avoir été surpris par la décision de son ancien coéquipier puisqu’il croyait qu’il allait devenir son successeur.

«J’ai tenté de faire mon possible pour l’aider et faire en sorte qu’il atteigne son plein potentiel, a souligné James lors de la journée des médias, en marge de l’ouverture des camps d’entraînement. J’ai tenté de lui donner tout ce que je pouvais, lui transmettre mon ADN. Comme je l’ai dit la saison dernière, j’allais lui offrir les clés de cette équipe lorsqu’il allait être fin prêt.»

Une conversation qui attendra

Irving s’est établi comme une vedette à travers la NBA, malgré la présence de James, qui est constamment sous les projecteurs. Même s’il n’est âgé que de 25 ans, Irving souhaitait ardemment devenir le visage d’une équipe. Les deux hommes n’ont d’ailleurs toujours pas discuté depuis que la transaction avec les Celtics, qui a envoyé Isaiah Thomas à Cleveland en retour, a été annoncée.

«J’ai tenté de communiquer avec lui [avant la transaction] pour comprendre ce qui se passait et pourquoi il désirait partir, a ajouté James. Il m’a fait savoir que c’était la direction qu’il voulait prendre. Et c’est correct. C’est un business. Je comprends ça. »

«Je pense que personne au sein de l’organisation ne l’a vu venir. C’était un choc.»

De son côté, Irving n’a pas voulu s’étendre sur le sujet.

«Si jamais nous avons cette conversation un jour, ça restera entre lui et moi», a-t-il précisé.

«J’ai appris beaucoup en jouant à ses côtés et au sein de cette organisation. J’ai eu le privilège de côtoyer plusieurs vétérans qui étaient supérieurs à moi au départ puisque je me retrouvais au sein de la plus vieille équipe de la ligue...si tu ne grandis pas en jouant avec des vétérans, que fais-tu dans cette ligue?»