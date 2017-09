Une infirmière qui tue, est-ce normal ?

Je voudrais commenter l’histoire de cette infirmière ontarienne qui a tué au moins huit patients dans les villes de Woodstock et Waterloo. Comment les autorités ne se sont-elles pas aperçues que quelque chose n’allait pas dans son travail ? Quand on sait que cette personne pesait plus de 300 livres, on aurait dû penser que quelque chose pouvait ne pas tourner rond dans sa tête.

De toute évidence, elle consommait trop de sucre dans son alimentation et ne pouvait pas être en mesure de s’occuper de personnes âgées, malades et certainement impatientes. Quand on sait les ravages du sucre sur l’équilibre humain, comment pouvait-on penser qu’elle effectuerait un bon travail ? À cet effet, je me demande de plus en plus comment un peuple malade comme nous, les Québécois, nous qui fumons, buvons et qui consommons des drogues, pouvons-nous avoir un système de santé en bonne santé ?

Henri, infirmier

Question de rassurer tout le monde, cette infirmière ayant été trouvée coupable a été condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération avant 25 ans. Vous devriez, je pense, mettre la pédale douce dans vos accusations, car ce n’est pas parce qu’on est obèse qu’on devient meurtrier. Tout comme la consommation de sucre ne fait pas de l’homme un gibier de potence.