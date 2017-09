Une pomme lancée d’un viaduc fracasse le pare-brise d'un couple dans Chaudière-Appalaches

Un couple de Saint-Jean-Port-Joli a eu la surprise de sa vie lorsqu’une pomme qui aurait été lancée du haut d’un viaduc a fracassé le pare-brise de leur voiture.



Le couple venait tout juste de relever le toit de leur décapotable lorsque l’incident est survenu, sur l’autoroute 20 à la hauteur de Cap-Saint-Ignace, dans la région de Chaudière-Appalaches.



«On a été tellement chanceux. Il y a quelqu’un qui veille sur nous», a dit Nathalie St-Pierre, qui a porté plainte à la police suite à l’événement.



Cette dernière et son conjoint Normand Goulet revenaient d’une visite chez des amis dimanche en soirée. Après s’être arrêtés à Montmagny pour lever le toit de la voiture, ils ont repris la route en direction est sur l’autoroute 20.



«On a entendu comme un coup de fusil. On s’est arrêtés à la sortie suivante pour vérifier l’état de l’auto et c’est là qu’on a constaté les dommages», raconte madame St-Pierre.



Le lendemain, ils ont découvert des résidus de pommes brunies sur leur voiture.



Des pommes partout



En allant faire réparer l’automobile, monsieur Goulet s’est arrêté sur le viaduc en question, celui de la route Bellavance à Cap-Saint-Ignace, une municipalité reconnue pour la présence de nombreux vergers.



«Il m’a appelé et m’a dit qu’il voyait des pommes partout sur l’autoroute et le viaduc», se désole-t-elle.



La dame a partagé sa mésaventure sur les réseaux sociaux pour que les gens soient prudents dans ce secteur.

«C’est certain que si je repasse par là, je vais y penser.»



Elle souhaite aussi sensibiliser la ou les personnes qui s’amuseraient à lancer des pommes du haut du viaduc, ce qui pourrait avoir de graves conséquences. «Notre consolation est que nous sommes encore en vie pour en parler», conclut-elle.