PAQUIN RACINE, Nicole



À Sainte-Thérèse, le 3 septembre à l’âge de 71 ans, est décédée Mme Nicole Racine, épouse de M. Bernard Paquin, fille de feu M. Dorilé Racine et de feu Mme Rita Bazinet.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Nathalie (Ramon Rosario Medrano) et Marie-France (Guillaume Charron), ses petits-enfants Gabriel, Luis-Rafael, Juliette, Camélia, Victor-Manuel et Agathe, ses cousins, cousines et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 septembre de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 30 septembre de 9h à 12h au:105, BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 30 septembre à 15h en l'église Desserte-Notre-Dame-de-la-Merci au 198, rue Principale, Huberdeau, QC, J0T 1G0, et de là au cimetière paroissial du même endroit.La famille tient à remercier le personnel infirmier, les infirmières et les préposé(e)s du CHSLD Drapeau et Deschambault pour leurs bons soins.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer Laurentides.