GOYETTE, Madeleine

À Montréal, le samedi 23 septembre 2017 est décédée, à l'âge de 91 ans, Madeleine Goyette.



Elle laisse dans le deuil ses soeurs et son frère, Jacqueline (feu Jean-Guy Locas), Denise (feu Réal Dugas), Paulette, Rolande (Jean-Claude Berthelette), Robert (Raymonde Forest) et Françoise, sa cousine Shirley et belle-soeur Ginette Turpin (Serge Gagné), ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.



La famille vous accueillera au complexe funéraire



le dimanche 1er octobre 2017 à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.



Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.