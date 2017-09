PRUD’HOMME, Claude



À Laval, le 21 septembre 2017, à l’âge de 76 ans, est décédé Claude Prud’homme, fils de feu Paul Prud’homme et de feu Germaine Audy.Il laisse dans le deuil son épouse Aline St-Laurent, ses enfants François (Clarie), Michel (Caty) et Jean (Marie-Andrée), ses petits-enfants William, Emma-Rose, Victoria, Vincent, Léa-Jade et Loïc, sa soeur Nicole Ouellette ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le vendredi 29 septembre de 18h30 à 22h ainsi que samedi de 10h à 13h. Une cérémonie aura lieu à 13h au même endroit.Des fleurs ou des dons à la Fondation de la Cité de la Santé seraient appréciés.