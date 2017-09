THERRIEN, Germaine

née Thibault



De St-Jovite, le 23 septembre 2017, à l’âge de 91 ans, est décédée Mme Germaine Thibault, épouse de feu Harris Therrien.Elle laisse dans le deuil ses enfants Noella, Gérard et Paul (Nicole), ses 5 petits-enfants, ses 9 arrière-petits-enfants, son beau-frère, sa belle-soeur, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:974 RUE VANCHESTEINGST-JOVITE/MONT-TREMBLANTle jeudi 28 septembre de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 22h00 ainsi que le lendemain dès 9h00.Les funérailles auront lieu le vendredi 29 septembre à 11h00 en l’église de St-Jovite suivies de l’inhumation au cimetière du même endroit.