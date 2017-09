MÉNARD, Serge



Serge Menard est décédé le 26 septembre 2017, à l’âge de 85 ans. Il était retraité de Nortel après une carrière de 42 ans. Il était Chevalier Grande Croix de l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem.C’est avec regret qu’il quitte Maureen McEvoy, sa chère épouse depuis 62 ans, ses filles Louise (Gilles Dorais), Nicole (Randy Bleich), ses garçons Michel (Jill Anderson), Jacques (Dominique Bélanger), René (Colleen Scott), ses treize petits-enfants qu’il a beaucoup aimés ainsi que ses dix arrière-petits-enfants et sa soeur Suzanne Guertin.Au lieu de fleurs, la famille apprécierait que vos dons soient envoyés à la paroisse Notre-Dame-de-la-Trinité.La famille recevra les condoléances à la:LAURENT THÉRIAULT512, RUE DE L'ÉGLISE, VERDUNstationnement et rampe d'accès disponibles514 769 3867 www.dignitequebec.comle jeudi 28 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le vendredi 29 septembre 2017 dès 8h30, suivi du service religieux à 10h en l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 4155, rue Wellington, Verdun, et de là, inhumation au cimetière St-Philippe-de-Laprairie.