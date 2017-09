HAMELIN, Denise (Cossette)

Une âme belle et généreuse nous a quittés ce 24 septembre 2017, à l'âge de 88 ans.

Denise sera toujours présente dans les pensées des siens, sa soeur Suzanne (Pierre-Yves), ses filles: Hélène (Pierre) et Martine, ses petits-fils: Fréderic (Amélie) et Philippe, notre amie Suzanne Côté, ses nièces et neveux: Alain, Josée, Francine, Stéphane, Réjean, Richard, Martin et autres parents et amis.

Toute notre reconnaissance au personnel du CHSLD J.-F.-Perrault qui lui a prodigué des soins attentifs et bienveillants au cours de sa longue maladie.

La famille accueillera parents et amis au salon:



samedi le 30 septembre 2017 de 10h00 à 16h30. Une cérémonie commémorative aura lieu à 16h00 au même endroit.