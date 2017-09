CHARBONNEAU, Sylvain

Le 16 septembre 2017 nous a quittés subitement, à l’âge de 53 ans, M. Sylvain Charbonneau, fils de Michel Charbonneau et de Marie-Paule Charbonneau (née Aubin).



Il laisse dans le deuil, outre ses parents, sa conjointe Guylaine Villeneuve (Audrey Villeneuve, Gabriel Villeneuve), ses enfants Camille Charbonneau, Marie-Ève Charbonneau (Maxime Pronovost) et Olivier Charbonneau (Rachel Plouffe Éthier), la mère de ses enfants Sophie Major, son frère Richard Charbonneau (Hélène Maltais, Joseph Maltais) ainsi que plusieurs autres parents, amis et collègues.



La famille recevra vos condoléances, en présence des cendres, dimanche le 1er octobre 2017 de 13h à 16h30 et de 18h à 19h30 au:

COMPLEXE FUNÉRAIRE





Les Sentiers

2480 BOUL. DU CURÉ-LABELLE

PRÉVOST



Une cérémonie hommage aura lieu à 19h30 et une période sera réservée à tous ceux qui voudront partager leurs plus précieux souvenirs.



La famille désire remercier les premiers répondants ainsi que le personnel du centre hospitalier de Granby.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC.