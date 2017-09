BARNABEI, Claire

(née Pannunzio)

À Montréal, le 23 septembre 2017, à l’âge de 96 ans, est décédée Madame Claire Pannunzio, épouse de feu Marco Barnabei.

Elle laisse dans le deuil ses enfants Mario, Igino, Assunta (Pino), son petit-fils GianCarlo, ses soeurs Gloria, Elena, son frère Roger ainsi qu'autres parents et amis.

La famille recevra les condoléances le dimanche 1er octobre 2017 de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 22h00 ainsi que le lundi le 2 octobre 2017 dès 9h00 au complexe funéraire:



Les funérailles seront célébrées le lundi le 2 octobre 2017 à 11h00 à la Paroisse Saint-Jean-Bosco (2510 rue Springland, Montréal) et de là, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Général de Montréal pour son soutien et les bons soins prodigués.

Un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié en sa mémoire.