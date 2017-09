DAIGNEAULT, Gisèle



De St-Hippolyte, le 21 septembre 2017, est décédée Mme Gisèle Daigneault, à l’âge de 79 ans. Elle était la fille de feu Paul Daigneault et feu Rita Gagnier.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Yolande, Nicole, Murielle (Jean Chénier) et Claire (Jacques Lachapelle), son frère André (Pierret Lachance), ses neveux, nièces, cousins(es), autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 1er octobre 2017 de 13h à 16h et 18h à 21h ainsi que le lundi 2 octobre 2017 dès 9h à la:DESROSIERS & FILS INC.10, DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔMELes funérailles auront lieu le lundi 2 octobre 2017 à 13h en l’église de St-Hippolyte, 2259 ch. des Hauteurs, St-Hippolyte, QC J8A 3B8. L’inhu-mation suivra au cimetière du même endroit.