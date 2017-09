FRANCOEUR, Claude



À Terrebonne, le 24 septembre 2017, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Claude Francoeur.Il laisse dans le deuil sa fille Annick (Benoit), ses trois petites-filles Fanny, Laurie et Ann-Sophie ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au:756 RUE ST-LOUIS, TERREBONNEle dimanche 1er octobre de 14h à 17h. Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 au salon.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et à Diabète Québec seraient appréciés.